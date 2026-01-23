Начну вроде бы издалека.

Как сообщают знающие люди (из "хороших русских евреев"), на платформе Polymarket – а этот рынок криптопрогнозов c лета 2025 года тесно связан с членами семьи президента Трампа! – резко выросла до 55% вероятность того, что США в этом году приобретут часть Гренландии путём "расширения" своего соглашения с Данией 1951 года о безопасности:

Штаты получат несколько небольших участков гренландской земли для размещения дополнительных военных баз,

а американские и/или ближневосточные компании, прямо или косвенно имеющие отношение к семье Трампа, придут разрабатывать ключевые природные ресурсы Гренландии, прежде всего – редкоземельные металлы и уран (плюс важна Гренландия и в качестве потенциального крупного экспортёра воды).

При этом Дания сохранит свой суверенитет над островом, то есть США, таким образом, через собственную платформу фактически уведомляют, что на соответствующих условиях могли бы гарантировать (посредством своего же "Совета мира") датскую принадлежность Гренландии.

Так вот, одновременно это и очевидный сигнал Трампа по Донбассу:

чем с колоссальными человеческими жертвами превращать его недозахваченную Россией часть в выжженную землю,

дешевле для всех создать там приятные для семьи Трампа экономические условия, только называться это будет не датской автономией, а свободной экономической зоной – демилитаризованной и с защитой, гарантированной Соединёнными Штатами.