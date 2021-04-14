Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї розповіла, як "попала" на 35 тисяч

Дівчина, яку раніше було затримано поліцією за відверту зйомку в Дубаї, розповіла, що позбулася великої суми грошей, коли змушена була викликати лікаря.

Так, на своїй сторінці в Instagram Вікторія написала, що в готелі на той момент не було медсестри, тому довелося викликати медичну допомогу за власний рахунок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це було в останній вечір нашої свободи. У мене було запалення, мені довелося заплатити 35 тисяч просто тому, що медсестри в готелі не було. Страховки, як виявилося, теж. Довелося викликати лікаря", – пояснила детальніше українська модель.

Українка пояснила, чому заплатила велику суму. instagram.com/stories/_victoria_ilchenko

Нагадаємо, що раніше українка Маріанна Федчук, яка раніше заявила, що її не було на тій скандальній фотосесії на балконі в Дубаї, вирішила "викрити" ще одну ймовірну натурницю. Вона публікувала фото дівчини на ім'я Ольга, написавши, що вона теж була присутня на зйомці.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що літак із Дубая з українками, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з них – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.