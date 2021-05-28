Участница Евровидения Екатерина Павленко из Go_A получила престижную награду

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Участница Евровидения Екатерина Павленко получила награду

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко получила престижную всеукраинскую награду "Женщина III тысячелетия". Ее выступление на Евровидении 2021 стало для многих настоящим открытием и важной миссией, с которой артистка достойно сумела справиться.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский правовед и государственный деятель Руслан Стефанчук (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он добавил, что Екатерине Павленко удалось отыскать украинскую песню, которая нравится абсолютно всем.

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"Сегодня имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах – заставила объединиться. В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы смотрели выступление группы Go_A на Евровидении, и эта музыка призвала нас к объединению – танцевали как младшие, так и старшие", – говорится в подписи к снимку.

Екатерина Павленко из Go_A получила престижную награду.
Скриншот публикации.
Скриншот публикации.
Скриншот публикации.

Напомним, что на Евровидении 2021 Украина заняла 5 место. А по результатам зрительского голосования – 2 место.

Группа Go_A – Евровидение 2021
Представители с Украины Евровидении 2021

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинской Go_A в полуфинале Евровидения 2021 зал аплодировал стоя. Солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.

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