Участница Евровидения Екатерина Павленко из Go_A получила престижную награду

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко получила престижную всеукраинскую награду "Женщина III тысячелетия". Ее выступление на Евровидении 2021 стало для многих настоящим открытием и важной миссией, с которой артистка достойно сумела справиться.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский правовед и государственный деятель Руслан Стефанчук (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он добавил, что Екатерине Павленко удалось отыскать украинскую песню, которая нравится абсолютно всем.

"Сегодня имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах – заставила объединиться. В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы смотрели выступление группы Go_A на Евровидении, и эта музыка призвала нас к объединению – танцевали как младшие, так и старшие", – говорится в подписи к снимку.

Напомним, что на Евровидении 2021 Украина заняла 5 место. А по результатам зрительского голосования – 2 место.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинской Go_A в полуфинале Евровидения 2021 зал аплодировал стоя. Солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.