Участники 'Х-Фактор 7' группа MBreeze вспомнили, какой была путинистка Марченко на проекте: ее дочь нас любила

Ранее Оксана Марченко была любимицей украинской публики. Ведущая популярных талант-шоу, казалось, излучала добро и всегда поддерживала участников. Однако лишь недавно начала раскрываться правда о том, что за кадром жена пропутинского депутата Виктора Медведчука была совсем другой, а ее "доброта и забота" были только образом. Участники группы MBreeze, финалисты "Х-Фактор 7", рассказали об общении с коллаборанткой за кадром.

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В седьмом сезоне Марченко вела проект вместе с коллегой Андреем Бедняковым. В интервью "24 каналу" музыканты с MBreeze признались, что практически не общались с одиозной ведущей на шоу.

При этом парни были кумирами дочери путинистки. Дарья Медведчук регулярно приходила на эфиры, чтобы поддержать фаворитов. На тот момент девочке было 12 лет.

"Если честно, мы не так много общались за кадром, чтобы оценивать ее. К тому же это было так давно, что трудно припомнить. Но помним, что ее дочь нас полюбила и почти каждый эфир мы получали какие-то подарки от нее. Это, наверное, все", – прокомментировали исполнители.

Ранее об Оксане Марченко высказывался Игорь Кондратюк, который был судьей проектов "Х-Фактор" и "Україна має талант", который также вела жена Медведчука. По словам шоумена, он поссорился с коллаборанткой еще в 2014 году. Причиной конфликта стали разные взгляды на начало войны на Донбассе.

Впрочем, Кондратюк рассказывал, что ранее не замечал за коллегой пророссийских настроений. Более того, ведущая, пока не стала предательницей, выступала за продвижение в массы родного языка, а ее отец приходил на эфиры вышеупомянутых шоу в вышиванках.

Как писал OBOZREVATEL, высказывался о Марченко и другой судья "Х-Фактора" Андрей Хлывнюк. По словам лидера группы "Бумбокс", он уже тогда не хотел общаться с ведущей и просил продюсеров шоу заменить ее.

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