'Просил, чтобы ее не было': музыкант-воин Хлывнюк вспомнил о работе на шоу с Марченко и конфликте с Соседовым

Известный украинский певец, а с 24 февраля прошлого года и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк в 2015 стал судьей шоу на СТБ "Х-Фактор". Тогда за столом жюри сидела Нино Катамадзе, Игорь Кондратюк и Сергей Соседов, а ведущей песенного проекта была Оксана Марченко. По словам лидера группы "Бумбокс", он уже тогда не хотел общаться с одиозной артисткой и просил организаторов заменить ее.

Видео дня

Об этом вокалист вспомнил в интервью для YouTube-канала "Pressing". Хлывнюку задали вопрос, чувствовал ли он, что Марченко займет антиукраинскую позицию. Звезда ответил: он не исключал такого варианта и пытался игнорировать Оксану (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я старался уже тогда с ней не общаться, мы поговорили одну минуту или две за все это время. У меня был разговор с директором телеканала, который меня нанимал на работу, и я просил, чтобы ее не было. И этот разговор закончился тем, что на то время женщина (Марченко. – Ред.) за своего мужа не отвечает. Были некоторые аргументы, которые склонили меня работать в проекте, кроме денег", – утверждает Андрей.

Он признался, что за шестой сезон "Х-Фактор" получил около ста тысяч долларов, и на то время такая сумма была для него "космической". Но Соседов и Марченко, по его мнению – разочарование шоу. Также исполнитель не скрывает, что иногда судьи имели конфликты и рассказал об одном из них.

"Как-то на этих креслах был разговор, этот персонаж (Сергей Соседов. – Ред.) начал "наваливать" про то, что в Союзе было классно. И мы уже терпели-терпели, молчали-молчали, потом терпение лопнуло, и Нино ему рассказала быстро, за то, что она не хотела бы носить капроновые колготы одни на всех, за колбасу стоять в очереди по два дня. "А ты бы, дорогой, вообще сидел и это было бы статья", – сказала Нино. И это было жестко", – поведал Андрей Хлывнюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Андрей Хлывнюк обратился к оккупантам, которые выросли на его песнях. Знаменитость попытался пояснить агрессорам, что они отдают собственные жизни за "дачу на Байкале" и амбиции Путина. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!