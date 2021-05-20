Участники Евровидения 2021 рассказали, что думают о группе Go_A. Видео

На бирюзовой дорожке Евровидения 2021 участники из других стран заявили, что им очень нравится песня, которую Go_A выбрала для конкурса, а также они признались, что повторить номер будет довольно сложно. Также один из конкурсантов заявил, что такой огромный труд "не должен быть недооцененным".

Этими подробностями исполнители поделились в комментариях журналистам канала UA: Первый (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Кроме того, участник из Норвегии HOOVERPHONIC рассказал, что несколько лет назад был в Украине и ему очень понравилась украинская еда.

"Мне нравится "Соловей", мне нравится SHUM. То, что они делают, это невероятно и очень креативно. Я считаю, что это не должно быть недооцененным", – выразил свою точку зрения участник из Северной Македонии VASIL.

"Замечательная песня. Народный фольклор смиксован с современной музыкой. Исполнение замечательное, мне очень нравится. Я желаю удачи Украине!" – сказала участница из Азербайджана EFENDI.

"Они классные. Одни из моих фаворитов. Думаю, что это очень важно, когда такая музыка звучит на Евровидении. Очень нравится песня. Не могу дождаться, когда увижу выступление на экране. Большая поддержка из Хорватии!" – произнесла участница из Хорватии ALBINA.

"Эту песню сложно петь на сцене. А ваша постановка просто сумасшедшая! Не могу поверить, что вы выбрали это для Евровидения! Это круто!" – заявил участник из Норвегии TIX.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что яркое выступление украинской Go_A на Евровидении 2021 заставило танцевать пресс-центр конкурса. Так, на размещенном в сети ролике можно заметить, как во время выступления представители пресс-центра начали весело двигаться под композицию группы. Затем в конце они бурно поаплодировали коллективу за такое яркое и эмоциональное шоу.