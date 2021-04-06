Участника "Х-фактора" задержали за мошенничество: чем еще он "прославился"

Известного участника талант-шоу "X-фактор" Андрея Мацевко задержали в метро Киева с поддельным пенсионным удостоверением. Это не первый скандал, в который попадает мужчина.

Так, Мацевко обвиняли в педофилии из-за того, что он приезжал в гости к 14-летнему подростку в Луцк. Более подробно об этом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Скандал с педофилией

В 2015 году Мацевко приехал в Луцк, чтобы навестить 14-летнего "друга", с которым познакомился в соцсети. Именно в доме, где живет этот мальчик, мужчину задержали активисты группы "Анти Педофилия. Луцк", которые утверждали, что он имел интимные желания.

Так, лидер группы Антон Горохов заявлял, что Андрей долгое время вел переписку с подростком. Сначала звезда "Х-фактора" утверждал, что хочет стать парню другом, позже рассказывал о своих сексуальных предпочтениях.

"Предлагал парню попробовать, на что тот ответил, что он еще слишком мал, а "артист" сказал, что не в годах дело. Впоследствии он назначил встречу и приехал в Луцк", – рассказал Горохов

Андрея Мацевко обвиняли в педофилии скриншот с видео

После мирной беседы, где Мацевко отрицал, что хотел вступить в сексуальную связь с мальчиком, его отпустили. Обращаться в полицию активисты не стали.

Андрей Мацевко родом из села Сваричев Ивано-Франковской области. Прославился благодаря участию в шоу "Х-фактор" и "Україна має талант!". Дальше кастингов он не проходил, поскольку не мог впечатлить судей своими вокальными данными.

Андрей Мацевко на сцене талант-шоу "Х-фактор" скриншот с видео

Запись выступления на талант шоу:

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