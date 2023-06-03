Участник Kalush Orchestra сделал любимой предложение на концерте: трогательное видео

Один из участников украинской группы Kalush Orchestra сопилкар и битбоксер Виталий Дужик сделал предложение своей девушке Евгении прямо на сцене. Бенд давал благотворительный концерт в городе Лодзь в Польше, который запомнился зрителям не только драйвовой программой, но и трогательным событием. Красавица ответила "Да".

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Музыкант поделился роликом у себя в Instagram. Он вышел на сцену с букетом цветов и обратился к своей возлюбленной. Брюнетка не смогла сдержать слез счастья. В этот момент аудитория взорвалась криками и овациями (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Ты самая прекрасная и самая красивая девушка в мире, с которой я хочу быть всю жизнь. Выйдешь за меня?", – спросил Дужик. После чего участница шоу "Україна має талант" Евгения Мазуренко и Виталий слились в нежном поцелуе.

На своей странице в личном блоге артист еще раз признался своей будущей жене в чувствах, отметив, что этот момент они запомнят на всю жизнь. Поклонники группы принялись поздравлять пару с помолвкой.

"Рада за вас. Это так круто, будьте счастливы", "Поддерживайте друг друга, берегите вашу любовь", "Наша семья уже давно наблюдает за вами двумя. Поэтому я счастлива! Поздравляю!", "Класс, аж мурашки по коже. Будьте счастливы", "Искренне поздравляю. Очень-очень красивая пара", "Поздравляю, волынские парни и украинки. Вы самые лучшие", – читаем комментарии в сети.

К слову, участник Kalush Orchestra играет не только на сопилке, но и на дримбе, окарине, фортепиано, дудках и рожках. Возлюбленные встречаются более трех лет.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что на концерте Артема Пивоварова военный сделал предложение своей возлюбленной. В это время на фоне играла мелодия из известного трека звезды "Думи". Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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