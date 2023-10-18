Олег Кензов выехал за границу и спел на русском: что не так с участником 'Х-Фактора', который 'помогает ВСУ'

Популярный украинский исполнитель Олег Кензов из Полтавы, которого прославил хит "Обстановка по кайфу" и участие в "Х-факторе", выехал за границу снимать клип на русскоязычную песню. Артист, неоднократно утверждавший, что поддерживает украинских военных, плясал под трек "Я целую твои щеки" на роскошной яхте.

Как именно 35-летнему артисту удается гастролировать по миру, снимать видео с Европы и развлекать отдыхающих в курортных странах – неизвестно. Блогер Богдан Беспалов выразил мнение, что своими русскоязычными треками Кензов продвигает в массы враждебный язык и культуру.

"У меня открытый вопрос: кто и как выпускает Олега Кензова снимать роскошные клипы на яхтах во время полномасштабного вторжения. Зашкварник, отрабатывающий пророссийскую культуру. Кто эти слушатели Кензова?" – спросил сплетник.

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Но клип на русскоязычный трек – не единственная цель Кензова за границей. На своей странице он даже не скрывает, что провел лето в Париже, Болгарии, Израиле, Армении, Грузии, Эстонии и т.д.

Кензов обозначал геолокацию, писал о своих приключениях на русском языке и кичился фотографиями на фоне достопримечательностей и в ресторанах. Кое-где эти посты артист разбавлял информацией о войне.

К примеру, призвал донатить военным или публиковал видео своих донатов. На одном из роликов воины даже поблагодарили звезду за содействие в покупке дрона.

Добавим, что незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину Кензов сотрудничал с российской певицей-путинисткой Ольгой Бузовой. Когда рекламодатели продолжили писать об их туре, певец решил опровергнуть слухи и заверил, что не будет выступать с российской артисткой.

С тех пор его репертуар претерпел некоторые изменения. Русскоязычные танцевальные треки о любви теперь чередуются с песнями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, Бердянске, Алексее Арестовиче и т.д.

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