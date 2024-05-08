'Убегут за границу, где у каждого есть домик'. Известный украинский писатель эмоционально прокомментировал скандальный номер 'Квартала 95'

Писатель и общественный деятель Сашко Лирник резко высказался о скандальном номере "Квартала 95" про бывшего начальника Ривненского ТЦК, который на днях был опубликован в YouTube.

В интервью OBOZ.UA Лирник предположил, что "кварталовцы", хотя и позиционируют себя патриотическими артистами и перешли на украинский язык, заботятся только о своем обогащении. А если "припечет, то убегут за границу".

Напомним, что "Квартал 95" попал в очередной скандал – на этот раз с пародией на эксначальника Ровенского ТЦК, ставшего известным в сети из-за страстных поцелуев с подчиненными на рабочем месте. По мнению пользователей соцсетей, юмористы этим номером унизили тех, кто носит военную форму.

"Не понимаю, как такое может снимать и выпускать в эфир "Квартал 95", – эмоционально прокомментировал ситуацию Сашко Лирник. – Это страшное преступление против нас всех. И за это должно быть наказание. Это не тот вариант, когда юмор поддерживает. Это вариант, когда обесценивается. И вот те, кто такое смотрит, "лайкает", благодарит аплодисментами – понятно, что им безразлично, кто над ними сидит. Чтобы в горло пива залить и посмеяться – больше ничего не интересно. Эту часть украинцев война никак не беспокоит и не интересует. Они – уклонисты, и гордятся этим".

"А "кварталовцы" не ассоциируют себя с Украиной, – добавил писатель. – "Не можете служить Богу и маммоне" – изречение из Евангелия. В современном языке "служить маммоне" – это заботиться только об обогащении. А они не видят разницы, кому служить. Вроде бы патриотические, на украинский язык перешли. Но только стригут "купоны" из этой бедной страны. Как припечет, убегут за границу, у каждого где-то там есть домик".

На вопрос, как бороться с таким "творчеством", Лирник ответил: "Не знаю, потому что не государственный деятель. У нас война, страна должна перейти на военные рельсы, по крайней мере, хотя бы в информационной политике. Сейчас не то время, когда можно смеяться над военными. Я в "совке" вырос, помню многое. Ну над немцами смеялись, но чтобы своих осмеивать и обесценивать?".

Полное интервью с Сашей Лирником на OBOZ.UA читайте здесь.

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