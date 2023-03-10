У Земфиры хотят забрать недвижимость и элитные авто из-за новой песни: росСМИ показали, на что позарились путинисты

В России готовятся отомстить певице Земфире, которую 10 февраля признали "иноагентом" за песню "PODNHA". В новом треке исполнительница назвала родину "безумной" и "заболевшей", а также спела о насильственно навязанном патриотизме. В ответ депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой лишить артистку имущества, оставшегося в стране после ее отъезда за границу.

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Они планируют забрать у звезды недвижимость и элитные автомобили. Об этом сообщили росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным пропагандистов, депутаты уже направили обращение в Генпрокуратуру РФ. В России у звезды осталась двухкомнатная квартира, нежилое помещение и две машины.

В частности, в Москве певица якобы оставила квартиру в элитном районе, которая оценивается в более 55 миллионов рублей (718 тыс. долларов). Ее площадь составляет 85 квадратных метров, а окна выходят на Москву-реку.

Артистка также якобы владеет нежилым помещением площадью 134 квадрата, которое сейчас пустует.

Пропагандисты еще показали фото двух иномарок: BMW 325 и Mercedes-Benz C 200 4MATIC. Очевидно, их тоже планируют изъять.

Напомним: накануне Земфира представила новый трек "PODNHA", где раскритиковала Россию и действующую власть. Антивоенная песня отозвалась в сердцах ее слушателей, а путинисты забили тревогу.

Как писал OBOZREVATEL, 26 октября Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине. Звезда призвала свою страну прекратить обстрел мирных украинских городов и сел.

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