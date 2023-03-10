Земфира в нецензурной песне осудила Россию за попытку навязать любовь к родине: научим целовать ее ботинки и подошвы

Российская певица Земфира, которую 10 февраля признали "иноагентом" в РФ, выпустила новую антивоенную песню "PODNHA", в которой осудила попытки путинского правительства навязать любовь к родине, совершающей геноцид в Украине. В нецензурных строчках звезда рассказала, во что превратилась РФ и как россиян заставляют поддерживать действующее террористическое правительство.

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Релиз состоялся на YouTube-канале Земфиры, где за 11 часов собрал около 70 тысяч просмотров. В комментариях исполнительницу поблагодарили за смелость и злободневный текст (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

"Мы научим тебя, с*ка, родину любить,

Целовать ее ботинки и подошвы.

Мы научим тебя, с*ка, родину любить,

Настоящее, грядущее и прошлое", – начала артистка.

В новом треке Земфира поет о "заболевшей" и "безумной" России, которую насильно заставляют любить и уважать, даже если россияне стали незваными гостями во всем мире.

"Улетая в пропасть, испытывать радость" приказывают гражданам страны в Кремле, спела звезда. Новоиспеченный "иноагент" вспомнила и о том, что в РФ не позволяют думать и осуждать.

Текст новой песни отозвался в сердцах фанатов Земфиры. Они поблагодарили артистку в комментариях и признались, что трек довел их до слез.

"Респект за творчество, за песни и позицию, за которые не стыдно", "Спасибо за творчество и честность. Песня очень точно описывает происходящее. Наша родина глубоко больна", "Вот это в точку. До слез", " Я словила мурашки и расплакалась", "Грустно, депрессивно. Как и все, что происходит в стране", – говорится в сообщениях.

Как писал OBOZREVATEL, 26 октября Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине. Звезда призвала свою страну прекратить обстрел мирных украинских городов и сел.

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