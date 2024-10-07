У них нет будущего в Украине: Наталка Карпа высказалась о судьбе трех скандальных артистов

Певица Наталка Карпа призналась, как относится к звездам-предателям, которые всю свою жизнь строили карьеру на Родине, но после начала полномасштабной войны сбежали за границу. Она считает, что будущего у таких артистов в Украине нет.

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Об этом певица рассказала в интервью Славе Демину. Блогер перечислил имена певцов, какие последние 2,5 года на слуху в обществе, и поинтересовался отношением Наталки Карпы к ним. В список вошел Потап, который сейчас живет в Испании, сбежавший в Германию Олег Винник и Иван Дорн, гастролирующий по Азии, но в Россию и в Украину ни ногой.

"Наталка, последний вопрос: Потап, Олег Винник, Иван Дорн – у кого из этих артистов есть будущее в украинском шоу-бизнесе?" – поинтересовался Слава Демин.

Сначала певица рассмеялась, но позже лаконично ответила: "Ни у одного".

В то же время она назвала тех, у кого однозначно есть будущее в украинском шоубизе. Эти трое артистов "украли сердце" Карпы и приходят первыми на ум, когда речь идет о певцах, которые нравятся. Domiy, Максим Бородин и Fiinka – эти три сценических имени назвала исполнительница.

В частности, она добавила, что за последние 2,5 года украинская музыка, и шоу-бизнес в целом, "кардинально изменился, потому что появилось множество новых имен, появилась новая классная музыка".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после начала полномасштабной войны стал на защиту Украины, поделился своим отношением к беглым звездам Потапу и Владу Яме. Он предположил, что сделал бы при встрече с ними.

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