'Я им не советую со мной говорить': военный Даниэль Салем признался, что сделает с Потапом и Ямой при встрече

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, после начала полномасштабной войны вставший на защиту Родины, поделился своим отношением к уехавшим за рубеж звездам отечественного шоу-бизнеса. Он признался: если встретит в Киеве Алексея Потапенко, более известного под псевдонимом Потап или Влада Яму, то не пожмет им руку.

Видео дня

Об этом артист рассказал в интервью для "Люкс ФМ". 40-летний военный отметил, что не имеет негативного отношения к мужчинам, которые покинули Родину, однако не советует рэперу и хореографу общаться с ним.

"Не пожму им руку, это сто процентов. А если попытаются со мной заговорить, я им не советую", – высказался телеведущий.

По словам Даниэля Салема, он против того, чтобы украинцы говорили плохо друг о друге, однако конкретные медийные личности вызывают у него негативные эмоции.

"Если вы говорите о Потапе, для меня это странная история, поэтому я отреагировал так, конкретно на имя. А если мы говорим о других ребятах, если они уехали, то, наверное, так лучше. Пусть не мешают", – отметил ресторатор.

Он добавил, что не осуждает мужчин, которые после начала полномасштабного вторжения покинули территорию Украины, ведь мы не знаем историю каждого из них.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что шоумен-воин Даниэль Салем тронул видео с дочерью, которую не видел почти год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!