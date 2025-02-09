'У него хватает проблем с женой': Трамп пообещал не депортировать британского принца Гарри на Родину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет депортировать из страны британского принца Гарри. Американский лидер пообещал "оставить в покое" герцога Сассекского.

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Вопрос о судьбе британского принца президенту США задало издание The New York Post. Трамп в ответе намекнул, что не хочет создавать герцогу лишние проблемы.

"Я не хочу этого делать. Я оставляю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна", – сказал он.

Причем глава Белого дома отметил, что брат принца Гарри принц Уильям является "прекрасным парнем". Американский лидер познакомился со старшим братом принца Гарри в Париже в декабре прошлого года, во время церемонии открытия собора Нотр-Дам.

Если принц Уильям, по крайней мере публично, не высказывался негативно в адрес американских политиков, герцог Сассекский делал это неоднократно. Дело в том, что его американская жена Меган Маркл является сторонницей демократов. В прошлом году она даже назвала Трампа в эфире американского вещателя "разбойником" и "женоненавистником".

Что интересно – Трамп ответил не ей, а принцу Гарри. Он отметил, что жена "водит бедного Гарри за нос".

В ноябре прошлого года стало известно, что иммиграционный статус принца Гарри является предметом судебного разбирательства в Вашингтоне. В службе миграции США предполагают, что герцог мог намеренно скрыть, что в прошлом имел эпизоды употребления незаконных наркотиков. Согласно миграционным законам Америки сокрытие такой информации автоматически лишает соискателя права на получение американской визы.

Как сообщал OBOZ.UA, вообще президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания имеют тесные связи с королевской семьей Великобритании. Но если с некоторыми ее членами они поддерживают дружеские отношения, то некоторых все же откровенно недолюбливают. А более подробно об этом читайте здесь.

Напомним кстати, как недавно дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под угрозой уничтожения.

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