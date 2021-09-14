'У нас сейчас война?': все подробности скандала с украинским рэпером Kyivstoner. Фото и видео

Известный рэпер, экс-участник группы "Грибы" Kyivstoner (Альберт Васильев) попал в скандал из-за того, что пригласил россиян приезжать в Украину, и скандировал "Россия". Также знаменитость сделал вид, что не знает о войне, которая продолжается в нашей стране.

Соответствующий ролик с Kyivstoner опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). По словам активиста, у рэпера много друзей из РФ – например, исполнитель Баста, отрицающий оккупацию Крыма.

"Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска..." – сказал на камеру Kyivstoner.

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Кроме того, в одной из переписок в сети знаменитость поинтересовался, почему видеться с россиянами и скандировать "Россия" – это преступление. На что ему ответили, что в Украине уже 8 лет идет война, а на это рэпер отреагировал так:

"У нас сейчас война? Подожди. А если она у нас, почему ты не на войне, а в своем Львове? Во Львове – война?" – написал Kyivstoner.

В сети возмутились высказываниями Kyivstoner о войне в Украине. На его личной странице в Instagram многие написали гневные комментарии.

"Альберт, не стыдно на 8-й год войны прославлять врага, который каждый день убивает твоих земляков?", "Kyivstoner, ты пророссийская подстилка", "Ч*о, чемодан, вокзал и то, что ты прокричал", "Не приезжай во Львов, тебе здесь не рады, давай в Челябинск дуй за рублями", – пишут люди в сети.

Украинский видеоблогер, киноактер, рэпер, бывший участник проекта "Грибы".

Несмотря на огромную популярность "Грибов", ставших одним из главных открытий 2016 года, в феврале 2017-го Kyivstoner покинул группу и объявил о начале сольной карьеры. По словам артиста, основной причиной ухода стало ухудшение атмосферы внутри проекта.

1 апреля 2021 года в российский прокат вышел фильм "Майор Гром: Чумной доктор", где Альберт сыграл одну из заметных ролей.

Kyivstoner имеет множество друзей и коллег из России. Он часто снимается в российских проектах, программах и общается с людьми, проживающими на территории страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Kyivstoner в скором времени впервые станет отцом. Блогер опубликовал несколько снимков со своей возлюбленной Алиной, где заметно, что девушка находится в положении.