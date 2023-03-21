''У нас разные взгляды, очень редко общаемся'': POSITIFF признался, почему перестал дружить с Потапом

Экс-участник дуэта "Время и стекло" украинский певец POSITIFF (настоящее имя – Алексей Завгородний) честно признался, что его дружба с продюсером Алексеем Потапенко сильно пошатнулась после полномасштабного вторжения РФ в Украину. На это есть несколько причин, считает исполнитель, но продолжает надеяться на возобновление близких отношений.

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Артисты работали бок о бок с тех пор, как Позитиву было 11, а Потапу 19 лет. Расстройство в отношениях огорчает певца, что подметил ведущий во время интервью на YouTube-канале "Розмова" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Певец не стал скрывать, что его с Потапом дружба почти сошла на нет. Причиной якобы стали разные взгляды, отсутствие общих проектов и расстояние.

"Пошатнулась. Связано с расстоянием, видимо. Работы нет. Немного разошлись дороги. Планы, которые были до вторжения, они просто стерлись. А они были грандиозные. Общения меньше. Мы с ним разговаривали, виделись. Разнятся (взгляды. – Ред.), есть такое. Я бы не сказал, что негативно отличаются, но видение другое", – поделился POSITIFF.

По словам певца, это не связано с тем, что Потап более 6 месяцев провел за границей, в то время как сам артист остался в Украине.

"Сложно сказать, не хочу как-то изменить свое мнение. Хочется верить в лучшее, но точно скажу, что очень редко мы общаемся. По ощущениям, не такие мы друзья как когда-то. Я скажу так, что никто не морозится. Пожалуй, каждый занимается своим делом. Общаемся может раз в месяц. Посмотрел интервью – поделился со мной, что он чувствует. Я с ним поделился", – рассказал исполнитель.

Позитив признался, что уже давно не видел продюсера, но сохранил к нему "теплые, братские чувства".

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер Андрей Лузан заявил, что Алексей Потапенко стал для него разочарованием во время войны. В частности, из-за того, что он выехал из Украины на полгода и гастролировал по миру, хоть и в благотворительных целях.

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