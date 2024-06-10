'У нас был миллион долларов'. Дмитрий Ступка рассказал, как решил жилищный вопрос в США

Актер Дмитрий Ступка, который осенью 2021 года переехал с тогдашней женой, блогером Полиной Логуновой и дочерью Богданой в США, рассказал, как удалось устроить свой быт за границей. Со временем артист развелся с женой, а сейчас делит жилье с новой избранницей – украинской певицей Barabanova.

По словам Дмитрия Ступки, приобрести квартиру или дом – это очень дорогое удовольствие в США, поэтому он снимает жилье. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

На вопрос нашего корреспондента, до сих пор ли актер снимает жилье, как это было, когда только переехал в США, артист пошутил: "Нет, мы купили – у нас был миллион долларов. Конечно, я шучу. Да, мы арендуем. Приобрести квартиру или дом здесь очень дорого. Здесь, в Калифорнии, цены даже выше, чем, например, в Техасе или Флориде, но так получилось, что судьба нас привела именно сюда. А вообще, мне кажется, что здесь многие снимают жилье. Или берут в кредит – очень развита эта система. Платите 5 или 10 процентов от общей стоимости – и вам дают ссуду на 30 лет".

Дмитрий Ступка говорит, что не подсчитывал, сколько в месяц уходит денег на быт: "Могу так сказать: 100 долларов здесь – как 100 гривен у нас. Ну плюс-минус. Сходить в магазин, купить самые необходимые продукты – макароны, рис, какие-то овощи, колбаску – это не менее 100 долларов. Здесь обычная буханка хлеба может стоить 5 долларов. Если перевести на наши деньги, понимаете какие цены?".

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Полное интервью с Остапом Ступкой читайте на OBOZ.UA здесь.

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