Дмитрий Ступка в Америке показал свежее фото с возлюбленной-певицей: как выглядит новая пассия скандального актера

Известный украинский актер Дмитрий Ступка в 2022 году расстался с телеведущей и блогершей Полиной Логуновой, а не так давно раскрыл, что больше не одинок. В США артист закрутил роман с украинской певицей Юлией Калабишкой, выступающей под псевдонимом Barabanovа. Член легендарной актерской династии обнародовал новое фото с любимой и посвятил ей трогательные строчки.

Снимок был сделан на Times Square на Манхэттене в Нью-Йорке. Он появился на странице Ступки в Instagram.

Пара обнимается на фоне мерцающих вывесок и экранов культового туристического места Нью-Йорка.

Снимок артист подписал строками из стихотворения молодой украинской поэтессы Марии Родинко: "Ніч загальмувала свої обертальні механізми / я дивлюся на дві зірки / моя душа здригається від народження сотні / блакитних метеликів / (блакитний – колір твоїх очей) / які злітають у небо / до великої ведмедиці / у небі метелики перетворюються на зірки / їх стає дедалі більше / але я дивлюся лише на дві / на небі дві зірки / всміхаються до мене твоїми очима".

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Впервые Ступка раскрыл имя своей новой пассии в конце августа этого года. Он опубликовал селфи с Юлией и поблагодарил ее за то, что "она у него есть".

О новой избраннице звезды фильмов "Тени незабытых предков", "Круты 1918" и других известно немного. Она – певица и блогерша, которая имеет более 93 тысяч подписчиков.

В США Юлия переехала после полномасштабного вторжения РФ. В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе вместе со своим маленьким сыном Марком от предыдущих отношений.

Отметим, что у актера также есть ребенок. Это девочка Богдана, родившаяся в 2017 году. Вместе с мамой Полиной Логуновой она проживает в Америке. Пара с дочерью уехала туда незадолго до начала полномасштабной войны и своего расставания.

Сколько продолжаются новые отношения актера – точно неизвестно. Впрочем, в январе 2023-го Ступка засветил в своих InstaStories снимок ног девушки. Фаны предполагают, что это и была Юлия.

Сегодня Ступка продолжает жить в США, а на родине с 24 февраля 2022-го ни разу не был, что часто становится поводом для хейта в его адрес со стороны интернет-пользователей. Недавно Ступка попал в скандал из-за видео, опубликованного в честь шестилетия дочери. Все дело в музыке, выбранной артистом для фона. Это русскоязычный трек под названием "Тебя нежно грубо", который исполняет азербайджанская группа "Каспийский груз". Этот дуэт посещал с концертами незаконно оккупированный Крым, за что в 2017 году ему запретили въезд в Украину.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, что Ступка нарвался на жесткий хейт в свой адрес из-за праздничных фото из американского ресторана. В описании он "пожаловался", что скучает по Украине и украинцам.

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