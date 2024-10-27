'У меня есть классные знакомые': Амадор Лопес признался, как относится к взяткам и кто ему помог получить украинский паспорт в 2022 году

Украино-венесуэльский хореограф и певец Амадор Лопес, который 3 февраля 2022 года получил украинский паспорт, рассказал, кто помог официально стать гражданином Украины. Ранее знаменитость жаловался, что ему предлагали ускорить весь процесс за взятку, но он отказался.

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Амадор Лопес признается, он пытается никогда не "давать на лапу", поэтому получить официальное звание украинца ему удалось благодаря знакомым и связям. Об этом хореограф рассказал в интервью "Люкс ФМ", а именно продюсеру Евгению Фешаку, причастному к этой проблеме.

На вопрос Фешака, кто помог в деле, хореограф ответил: "Очень много" и добавил, что свой вклад сделал также продюсер.

"Ты помог. Потому что сейчас я думаю, насколько много людей сделали так, чтобы я получил гражданство, и я очень горжусь, что у меня есть очень классные знакомые, такие как ты. Спасибо тебе за то, что ты был причастен к этому. Очень радуюсь, что у меня есть такие люди, как ты, и очень много людей, которые меня окружают", – поблагодарил Амадор Лопес.

Однако он отметил, что избегает взяточничества также, когда дело касается судьбы его родных: "Я стараюсь никогда ничего не платить. Даже когда мама... я сделал, чтобы она здесь жила со мной. Были такие моменты: если вы дадите (взятку, – Ред.), то будет быстро или правильно. А я решил сделать все правильно, но все равно люди очень помогли и сделали все и быстро, и правильно".

Ранее OBOZ.UA писал, что Амадору Лопесу предлагали заплатить от 10 до 15 тысяч долларов взятки, чтобы как можно скорее получить украинский паспорт. К президенту Владимиру Зеленскому он решил не обращаться.

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