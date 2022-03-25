'У мамы отказали ноги и отняло речь': Власова вспомнила первые дни войны и рассказала, как боролась с паникой

Популярная украинская певица Евгения Власова вспомнила, как пережила первые дни войны. Самым сложным для звезды, как рассказала она сама, оказалось не проявлять панику и не напугать этим дочку. В Киев к вокалистке приехали мама и брат. Вместе они прятались от вражеских бомб и обстрелов в подземном паркинге.

Вскоре у матери знаменитости начались серьезные проблемы со здоровьем. На личной странице в Instagram Власова рассказала, что ей пришлось три раза вызывать бригаду скорой помощи, поскольку у родственницы было подозрение на инсульт.

"Первые 2 дня мы провели в подземном гараже в холоде и сумраке. На второй день у моей мамы отказали ноги и отняло речь, мы думали инсульт. Трижды приезжали доктора, откачивали её и говорили, что инсульта нет. После чего мы приняли решение быть дома, несмотря ни на что. Дома было немного легче, но всё так же страшно", – поделилась артистка.

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Сама же Евгения с большим трудом боролась с сильным чувством тревоги. Она боялась показать панику 17-летней дочке Нине и переживала, что не сможет защитить ребенка.

"Самое страшное для меня, как для мамы, будить своего ребёнка словами: "Солнышко, просыпайся, нас бомбят, всё будет хорошо, просто нам нужно одеться и идти в бомбоубежище"… Я терялась в пространстве, меня трясло, но важно было держать себя, а сил на это не было совсем, ни физических, ни психологических", – призналась исполнительница.

Певице все же удалось совладать с собственными эмоциями. Она взяла состояние здоровья всех членов семьи под личный контроль, разработав режим питания и график дня, который включал медитации и регулярные, по возможности, прогулки на свежем воздухе.

"Я попросила всех членов семьи следить за своим здоровьем, как никогда. Сон (насколько возможно), овощи, фрукты, меньше сладкого, питьевой режим, зарядка и даже свежий воздух, когда отбой воздушной тревоги, динамическая релаксация и медитации. Хотя хотелось скрутиться калачиком и есть одни "Сникерсы". Было очень страшно идти в магазин, но я понимала, что мне нужно купить правильные продукты, чтобы сохранить здоровье семьи", – рассказала Власова.

В конце артистка поблагодарила каждого украинца, который сегодня проявил героизм и встал на защиту родины как на передовой, так и в тылу. Она отметила, что гордится украинским народом и верит: "Скоро все мы будем праздновать победу над всем темным".

Как писал OBOZREVATEL ранее, жена телеведущего Андрея Джеджулы, блогерша Юлия Леус возвращается в Украину. Она три недели была с ребенком в Европе в связи с военной ситуацией в стране.

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