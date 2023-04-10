У Лауры Бенанти случился выкидыш прямо на сцене: актриса это почувствовала, но продолжила выступать. Фото

Американская актриса Лаура Бенанти сообщила, что у нее случился выкидыш прямо на сцене, когда она выступала на круизном лайнере перед двумя тысячами зрителей. Звезда почувствовала это, поскольку ранее уже теряла ребенка на этапе беременности. Несмотря на случившееся, артистка продолжила развлекать публику.

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О трагическом событии Бенанти рассказала на личной странице в Instagram. Она поблагодарила людей за то, что были рядом с ней в такой непростой для нее момент.

"3 апреля я выступала на сцене перед 2000 зрителей, и при этом у меня случился выкидыш. Я знала, что это происходит. Это началось накануне вечером. Если бы это была наша первая потеря или даже вторая, я, скорее всего, не смогла бы продолжать. Но, к сожалению, мне не чужды боль и пустота потери беременности. Я уже проходила этот путь, рука об руку с моим мужем. Но в этот раз мы прошли его рядом с самыми добрыми и любящими людьми, с которыми я когда-либо имела честь делить пространство. Спасибо всем в этой аудитории за то, что подняли меня из моей печали", – написала актриса.

Бенанти показала снимок, сделанный в тот день во время концерта, когда она и поняла, что случился выкидыш.

43-летняя знаменитость добавила, что сейчас у нее и ее супруга разбито сердце, но они уже проходили этот путь, поэтому знают, как правильно справиться с горем.

"Я рассказываю обо всем этом не для того, чтобы привлечь сочувствие или внимание, а чтобы напомнить многим людям и семьям, которые страдают подобным образом, что в такой потере нет ничего постыдного. Что вы не одиноки", – резюмировала звезда.

Стоит отметить, что Бенанти впервые не смогла выносить ребенка в 2016 году. Тогда супруги обратились за помощью к суррогатной матери, которая в 2017-м родила им дочь Эллу.

Как писал OBOZREVATEL ранее, всемирно известная голливудская актриса Шэрон Стоун впервые рассказала, что потеряла девятерых детей в результате выкидышей. 64-летняя звезда "Основного инстинкта" решилась на такое откровение после того, как супруга украинского хореографа Макса Чмерковского рассказала о своей трагедии.

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