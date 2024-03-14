У Кристи Бринкли обнаружили рак кожи: 70-летняя супермодель показала первые фото после операции

Всемирно известная американская супермодель и актриса Кристи Бринкли шокировала фанатов признанием – у нее диагностировали рак кожи. Звезда 80-х перенесла операцию после того, как врачи обнаружили на ее лице "базальноклеточную карциному" – злокачественную опухоль, которая происходит из базальных клеток дермы, отличается медленным ростом и неспособностью образовывать метостазы. Это одна из самых распространенных разновидностей немеланомного рака кожи.

70-летняя знаменитость уже поделилась серией снимков, сделанных после операции. Их она разместила на личной странице в Instagram, оставив важное обращение к фанатам.

Бринкли рассказала, что теперь более серьезно относится к своему здоровью, защищая кожу от вредного воздействия солнца. Поклонникам же модель посоветовала также не пренебрегать правилами пользования солнцезащитными кремами и другими средствами, позволяющими предотвратить такие страшные заболевания, как рак кожи.

"Хорошая новость для меня в том, что мы обнаружили базальноклеточную карциному на ранней стадии. И у меня были замечательные врачи, которые удалили рак и зашили меня до совершенства, как Dior от кутюр. Хорошая новость для вас заключается в том, что всего этого можно избежать, если тщательно пользоваться солнцезащитными средствами! Я немного поздно стала серьезной, поэтому теперь для этой русалки/садовода я наношу крем с солнцезащитным фактором SPF 30, повторно нанося его при необходимости, надеваю длинные рукава и широкополую шляпу. И делать регулярные полные обзоры тела – это обязательно!" – заметила Бринкли.

70-летняя звезда раскрыла, что сделала осмотр тела, по сути, случайно. Модель пришла в больницу вместе с дочерью, которую просто решила поддержать во время ее обследования, однако решила спросить у врача относительно странного пятна на собственном лице, которое ее обеспокоило во время нанесения макияжа.

"Врач рассматривал каждую веснушку с помощью лупы... Это была не моя встреча, поэтому я не собиралась ничего говорить, но в самом конце я попросила, чтобы он посмотрел на маленькую крошечную точку, которую я чувствовала, когда наносила свой тональный крем. Он посмотрел и сразу понял, что нужна биопсия! Он сделал это там и сразу! Итак, испытайте свою удачу, записавшись на обзор сегодня", – поделилась Кристи.

Отметим, Кристи Бринкли родилась 2 февраля 1954 года в городе Монро, штат Мичиган, США. Она приобрела всемирную популярность как модель, появившись на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue три года подряд (1979, 1980 и 1981).

Кроме модельной карьеры, Кристи Бринкли также преуспела как актриса, снявшись в таких фильмах как "Отчаянные парни" (1989), "Белый Бой" (1990) и "Бэтмен и Робин" (1997). Она также является успешным предпринимателем, создав собственную линию косметики и аксессуаров. Сейчас Бринкли также является активисткой по охране окружающей среды и прав человека и основательницей фонда Christie Brinkley Foundation, помогающим людям с проблемами зрения.

Как писал OBOZ.UA, всемирно известная голливудская актриса Шэрон Стоун сообщила, что врачи обнаружили у нее большую фиброзную опухоль. Сначала медики поставили 64-летней звезде "Основного инстинкта" неправильный диагноз и назначили не то лечение, в результате которого артистка начала ощущать еще большую боль.

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