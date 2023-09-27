'Ездит с украинским флагом по Москве'. Евгений Нищук рассказал об известном российском актере, который не поддерживает 'русский мир'

Народный артист Украины, дважды министр культуры и ведущий актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук с первых дней войны защищает Украину с оружием в руках. Артист мобилизовался на фронт солдатом. Иногда знаменитость бывает в Киеве, когда отпускает руководство – играет спектакли в театре.

Вспоминая свою творческую жизнь в довоенное время, сам удивляется, что никогда не снимался с российскими актерами, которых здесь в свое время было множество. "Как-то меня это обошло, поэтому дружбы никакой с ними не было", – рассказал Нищук в интервью OBOZREVATEL.

Актер признается, что время от времени с начала вторжения обменивался сообщениями со своим сокурсником, очень известным в России актером. Имени этого артиста Нищук не назвал по понятным причинам. "Он не является сторонником "русского мира", – говорит Евгений. – От общих знакомых знаю, что ездил с украинским флажком в машине по Москве. Говорили, что и после полномасштабного вторжения – тоже. Но никакого контакта хотя бы с кем-то в той стране – сейчас не имею".

Видео дня

Евгений Нищук называет Россию – страной гопников , потому что "нарушают все договоренности и понимают только силу": "Нам надо осознавать, что в любой момент какой-нибудь очередной правитель России может захотеть повторить мечты Путина. Поэтому наша задача – и сейчас, и на будущее – наращивать обороноспособность".

Полное интервью с актером и военнослужащим Евгением Нищуком читайте в пятницу, 29 сентября.

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезда "Кайдашев" Григорий Бакланов признался, что в вузе преподаватели ставили им в пример российских актеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!