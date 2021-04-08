У Кароль расстегнулось платье на шоу. Видео

Во время нового выпуска шоу "Липсинк баттл" на телеканале "1+1" с украинской певицей Тиной Кароль произошел конфуз – у нее внезапно расстегнулось платье, и она едва не засветила свою грудь.

Соответствующее видео опубликовали на странице в Instagram "1+1" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что это действительно горячий эпизод на проекте.

Так, Кароль появилась на публике в ярко-фиолетовом платье, которое украшали сверкающие камни, а застегивалось оно вверху на шее. Когда на сцену вышли очередные звездные гости, у певицы неожиданно сорвалась застежка и знаменитость чуть ли не осталась без наряда.

У Кароль внезапно расстегнулось платье Скриншот

Ее коллега, продюсер Потап (Алексей Потапенко) пошутил, что это все из-за того, что один из участников якобы показал свой пресс. Сама Кароль еще долго смеялась над ситуацией.

Кароль чуть ли не осталась без платья Скриншот

Под постом пользователи также оценили неловкий момент, который произошел с артисткой, и засыпали ее комментариями.

"Хохотушка!", "Класс", "Этот смех просто супер", "Тина, молодец", – пишут люди в сети.

В сети посмеялись над ситуацией Скриншот

Кароль засыпали комплиментами Скриншот

Кароль повеселила фанатов Скриншот

Напомним, ранее певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

На новой фотосессии Кароль позировала в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала белоснежный образ в легком наряде. Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.