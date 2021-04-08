У Кароль розстебнулася сукня на шоу. Відео

Під час нового випуску шоу "Ліпсінк батл" на телеканалі "1+1" з українською співачкою Тіною Кароль стався конфуз – у неї раптово розстебнулася сукня, і вона ледь не засвітила свої груди.

Відповідне відео опублікували на сторінці в Instagram "1+1" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що це дійсно гарячий епізод на проєкті.

Так, Кароль з'явилася на публіці в яскраво-фіолетовій сукні, яку прикрашали блискучі камені, а застібалася вона вгорі на шиї. Коли на сцену вкотре вийшли зіркові гості, у співачки несподівано зірвалася застібка і знаменитість ледь не залишилась без вбрання.

У Кароль раптово розстебнулася сукня Скриншот

Її колега, продюсер Потап (Олексій Потапенко) пожартував, що це все через те, що один з учасників нібито показав свій прес. Сама Кароль ще довго сміялася над ситуацією.

Кароль ледь не залишилась без сукні Скриншот

Під постом користувачі також оцінили незграбний момент, який стався з артисткою, і засипали її коментарями.

"Хохотушка!", "Клас", "Цей сміх просто супер", "Тіно, молодець", – пишуть люди в мережі.

У мережі посміялися над ситуацією Скриншот

Кароль засипали компліментами Скриншот

Кароль порадувала фанатів Скриншот

Нагадаємо, раніше співачка поділилася із шанувальниками відео, на якому продемонструвала себе в пікантному образі стюардеси. Знаменитість постала в мінісукні з глибоким декольте.

На новій фотосесії Кароль позувала в сукні з вирізами чорного кольору, яка прикрашена блискучими каменями. Свій образ співачка доповнила стильними босоніжками від Kachorovska.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала білосніжний образ у легкому вбранні. Знаменитість знялася в новій фотосесії, сидячи на підлозі.