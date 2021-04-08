У Кароль расстегнулось платье на шоу. Видео

Во время нового выпуска шоу "Липсинк баттл" на телеканале "1+1" с украинской певицей Тиной Кароль произошел конфуз – у нее внезапно расстегнулось платье, и она едва не засветила свою грудь.

Соответствующее видео опубликовали на странице в Instagram "1+1" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что это действительно горячий эпизод на проекте.

Так, Кароль появилась на публике в ярко-фиолетовом платье, которое украшали сверкающие камни, а застегивалось оно вверху на шее. Когда на сцену вышли очередные звездные гости, у певицы неожиданно сорвалась застежка и знаменитость чуть ли не осталась без наряда.

Ее коллега, продюсер Потап (Алексей Потапенко) пошутил, что это все из-за того, что один из участников якобы показал свой пресс. Сама Кароль еще долго смеялась над ситуацией.

Под постом пользователи также оценили неловкий момент, который произошел с артисткой, и засыпали ее комментариями.

"Хохотушка!", "Класс", "Этот смех просто супер", "Тина, молодец", – пишут люди в сети.

Напомним, ранее певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

На новой фотосессии Кароль позировала в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала белоснежный образ в легком наряде. Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.