У Каменских умер отец: певица поделилась трогательным видео

Украинская певица Настя Каменских (NK) сообщила поклонникам о горе, которое произошло в ее семье. Так, у артистки умер папа Алексей Иосифович Жмур.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Кроме того, она поделилась трогательным видео с отцом (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!" – написала Каменских.

Стоит отметить, что Алексей Иосифович в молодости был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.

В комментариях к посту Каменских многие начали выражать соболезнования и свою поддержку.

"Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело", "Он всегда с вами, Настя", "Мои искренние соболезнования. Теперь он твой ангел навсегда", "Видно светлый человек", "Светлая память", "Какой светлый человек, чувствуется мудрость, сила и любовь от него", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 95 лет скончался популярный кинопродюсер Альберто Гримальди. Он известен такими фильмами, как "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже" и другие.