У Камалии подтвердили флурону: анализы плохие, температура не падает ниже 38°C уже более двух недель

Украинская певица Камалия (настоящее имя Наталья Захур) сообщила подписчикам, что одновременно заболела гриппом и коронавирусом, что в медицинских кругах называют флуроной. Артистка пожаловалась на плохие анализы и самочувствие.

Об этом стало известно из короткого видео исполнительницы в Instagram, на котором у нее берут кровь. Также звезда заявила, что планирует пойти на КТ, чтобы исключить поражение легких (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Уже болею больше двух недель, температура не падает ниже 38.0С, плохие анализы, жесткое дыхание. Завтра иду на КТ, чтобы исключить поражение легких", – написала автор.

Видео дня

По словам певицы, она дважды сдавала ПЦР-тест, однако они не показали положительный результат. Поэтому знаменитости пришлось дольше выяснять причину плохого самочувствия.

Напомним, что неделю назад Камалия сообщила подписчикам, что ей пришлось вызвать скорую медицинскую помощь из-за высокой температуры, головной боли, ломоты в теле и других симптомов. Врачи обнаружили в организме вирус гриппа группы А, рассказала артистка.

Из-за того, что у друзей звезды, с которыми она незадолго до этого отдыхала, подтвердили коронавирус, медики начали подозревать у нее флурону.

Флурона – это сочетание гриппа (от англ. flu) и COVID-19 (от англ. coronavirus) в организме человека одновременно. Для нее характерны как симптомы гриппа, так и коронавируса, поэтому врачам бывает трудно определить, что пациент болеет одновременно двумя недугами.

Коротко о звезде:

Камалия – украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира". 2003 - вышла замуж за британско-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня – дочери Арабелла и Мирабелла.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камалия рассказала, как ей удается спать по 4 часа в сутки. По словам певицы, она употребляет специальные таблетки.