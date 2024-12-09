У главного 'холостяка' страны заметили пистолет: украинцы поделились версиями, зачем 'Терену' оружие в гражданской жизни

Ветеран российско-украинской войны и главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько провел сессию вопросов и ответов, где встретился с молодежью. Собравшиеся на мероприятии заметили, что у общественного деятеля с собой был пистолет.

Видео дня

Видео, на котором можно увидеть, что защитник носит оружие в гражданской жизни, появилось на TikTok-странице одной из посетительниц встречи. Под обнародованной записью пользователи сети начали высказывать предположение, зачем она главному "холостяку" страны.

По мнению многих украинцев, "Терен" носит с собой пистолет, поскольку имеет на него соответствующее разрешение как военный. К тому же, довольно распространенной стала версия, что Александр Будько держит при себе оружие для самозащиты.

"А есть еще люди, которые удивляются, что военные оружие носят?"

"Так должно быть. Например физически он может за себя постоять, потому что полиции никогда нет рядом, свободное ношение оружия для самозащиты это единственная возможность сделать безопаснее все".

"Он заработал его, это предмет гордости!"

"У человека просто есть разрешение на оружие, в чем вопрос? Дикари".

Другие комментаторы шутливо отметили, что пистолет Александру Будько нужен, чтобы больше не быть "холостяком". А некоторые считают наоборот, чтобы "отбиваться" от всех претенденток на сердце "Терена".

"Когда встретит ту самую, чтобы точно не убежала".

"Отбиваться от девок".

"От фанаток отстреливаться".

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