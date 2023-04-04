У актрисы Катерины Скорсоне сгорел дом: мы потеряли всех четырех наших домашних животных. Фото

Канадская актриса Катерина Скорсоне, наиболее известная по ролям Амелии Шеперд в сериалах "Частная практика" и "Анатомия страсти", а также Алисы Хэмилтон в мини-сериале "Алиса в Стране чудес", сообщила, что у нее сгорел дом. Пожар случился еще несколько месяцев назад. Звезда вспомнила, как спасалась из огня с тремя маленькими дочками, одна из которых страдает синдромом Дауна.

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К счастью дети, как и их звездная мама, не пострадали. Однако в пожаре погибли домашние любимцы семьи – три кота и одна собака. Их снимками, а также кадром разрушенного пламенем дома Скорсоне поделилась на личной странице в Instagram.

Знаменитость не уточнила, что именно стало причиной возгорания, однако поделилась, что густой черный дым охватил их жилье уже в позднее время, когда дети готовились ложиться спать. Все произошло так быстро, что актриса успела лишь обуть дочек и выбежать с ними на улицу, не взяв с собой совершенно никаких вещей.

"Пару месяцев назад мой дом сгорел. Когда я готовила детей ко сну и заканчивала их купание, дым начал просачиваться сквозь затирку вокруг ванны. Когда я выглянула в коридор, река густого черного дыма уже образовалась и заполняла дом. Один факт о пожарах – они происходят быстро. У меня было около двух минут, чтобы вывести из дома моих троих детей, и мы выбрались из дома, не надев ничего, кроме обуви. Но мы выбрались. И за это я бесконечно благодарна", – поделилась Скорсоне.

Кинематографистка опубликовала серию архивных снимков с животными, которые погибли в пожаре. Она отметила, что их семья до сих пор не может смириться с этой горькой утратой.

"К сожалению, мы потеряли всех четырех наших домашних животных. Мы до сих пор живем с этой потерей. Вот несколько фотографий в честь места, которое мы когда-то называли домом, чтобы попрощаться с животными, которые так сильно нас любили, и чтобы отметить, что единственное, что у нас есть и в чем мы действительно нуждались – в друг друге", – написала актриса.

Звезда рассказала, что после пожара многие люди, как близкие друзья, так и просто неравнодушные, откликнулись на ее горе и помогли справиться со многими трудностями. Этот жуткий опыт помог Скорсоне осознать, насколько важно общество, которое тебя окружаетю

"Это любовное письмо невероятным людям, которые проявили себя невероятным способом. Спасибо пожарным и следователям. Спасибо моей соседке, которая отвечала на наши неистовые стуки в ее дверь. Спасибо родителям из школы моих детей, которые прислали игрушки и книги, моим друзьям, которые прислали одежду и принадлежности, моим сестрам, которые прилетели и занимались логистикой, чтобы я могла быть со своими детьми. Спасибо моей команде, которая сделала все проще. Мы поняли, что единственное, что имеет значение, – это люди, которых вы любите. Единственное, что имеет значение – это общество. Без него нас бы здесь не было, и мы очень благодарны", – трогательно резюмировала актриса.

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