'Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории': Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой и показала фото из роддома

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой и показала фото из роддома. Звезда родила девочку, имя которой пока не рассекретила, 19 апреля.

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Фото с ней появилось в Instagram знаменитости. Певица обратилась к новорожденной девочке, пожелав ей не помнить войну и расти здоровой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самые тяжелые времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война слышала только на уроках истории. Расти здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители", – написала Светлана Тарабарова.

Певица обнародовала фото, где кормила новорожденную дочь на больничной койке.

В комментариях ее поздравили звездные мамы, коллеги и подписчики, которые следили за беременностью исполнительницы в ее блоге.

"Только вчера говорили с тобой, и вот она – маленькая красавица уже на руках. Невероятное счастье! Поздравляем и желаем хорошей судьбы", "Ты – героиня и большая умничка. Пусть малыш будет здоровым и растет в мире! Обнимаем", "Мои искренние поздравления! Мира, добра и крепкого здоровья. Обнимаю", "Поздравляю", "Наконец-то", – написали звезды украинского шоу-бизнеса.

Напомним, что о своей третьей беременности Светлана Тарабарова объявила в ноябре прошлого года. Она уже воспитывает сына и дочь. 9 сентября 2018 года артистка родила сына Ивана, а 23 сентября 2020 года – дочь Марию. С 2016 года певица состоит в браке с Алексеем Бондарем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тарабарова с семьей устроили домашнее гендер-party. Пол третьего ребенка они узнали благодаря шарикам. Как все прошло – читайте по ссылке.

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