Светлана Тарабарова на гендер-party узнала пол третьего ребенка. Фото

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, три месяца назад раскрывшая свою третью беременность, устроила гендер-party с мужем и детьми. На домашнем празднике звезда узнала пол своего третьего ребенка.

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Трогательным семейным видео артистка поделилась в Instagram. Для того, чтобы выяснить, кого ждут супруги, для них подготовили коробку с воздушными шариками соответствующего цвета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда влюбленные открыли бокс, из него вылетело много розовых шаров. Это означает, что пара ждет девочку – свою вторую дочь.

Светлана Тарабарова с мужем Алексеем Бондарем не устраивали громкий праздник. Пол своего третьего ребенка они узнали в узком кругу, держа двоих детей на руках. До того как узнать, кого они ждут, влюбленные украсили дом соответствующими декорациями.

Малышам – 4-летнему Ивану и 2-летней Марии – понравились украшения и новость о сестренке. Светлана Тарабарова показала, как ее дети играли с шариками и залезли в большую коробку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Тарабарова и шоумен Анатолий Анатолич попали в любопытную ситуацию. Их дети чуть не сорвали прямой эфир, в котором участвовали родители.

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