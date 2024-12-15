'Ты не шаришь': жена Козловского призналась, что ее больше удивляет как молодую маму

Жена украинского певца Виталия Козловского, пиарщик Юлия Бакуменко рассказала, что ее удивляет в людях уже почти 10 месяцев после того, как она стала мамой. Она обратила внимание на незваные советы людей, которые рассказывают, как лучше ухаживать за 9-месячным сыном Оскаром.

Видео дня

В InstaStories Юлия Бакуменко высказалась о наболевшем и рассказала о нескольких таких случаях. Однако она не против качественных и конструктивных советов, которые могут быть полезны, а не критика.

"Что меня больше удивляет за почти 10 месяцев бытия мамой – это люди, которые насыпают советы в стиле "я такая классная и умная, поэтому сейчас буду это демонстрировать и обесценивать твой опыт, потому что ты не шаришь так классно, как я, а я молодец. Это не касается советов, которые корректны, уместны и с заботой. Потому что такие и здесь, и от подруг я тоже получаю и много полезных лайфхаков таким образом появилось", – пояснила Бакуменко.

На реальных примерах она рассказала, что Оскар очень подвижный ребенок, поэтому за ним постоянно надо следить. "Оскара тоже можно положить на травку или на снежок. Через час он будет уже где-нибудь в Броварах", – призналась пиарщик.

Другим было не по душе, что Юлия приучила ребенка к режиму и нарушать его не собирается, ведь так можно подстроить к отдыху от ребенка личные планы. "Так как мне делать: как удобно ребенку и мне, или как советчицам?" – высказалась молодая мама.

В то же время, она похвалила "супермам", которые успевают выполнить всю бытовую работу и присмотреть за детьми. Однако Бакуменко утверждает, что ей упрекали, почему она предпочла делегировать дела, а сама решила всю себя уделять ребенку, а не делать 10 дел одновременно.

"Раньше так было, потому что была безысходность и должны были справляться и выживать. И молодцы, что справились. Но сегодня, если это не критические обстоятельства, какая в этом потребность? В моем понимании в приоритете то, что на первых местах по важности и что ты не можешь делегировать. Качественное время с ребенком и родными, интересная профессия, свое личное развитие, здоровье это то, что за тебя никто не сделает. Потому это главное. Все остальное по ситуации", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский восхищал сеть фото с сыном Оскаром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!