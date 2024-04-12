'Ты что, тормоз?' Лиля Подкопаева рассказала, как россияне унижали ее и других украинцев во времена СССР

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и украинская спортсменка Лилия Подкопаева вспомнила, что испытывала унижение от коллег-россиян из Москвы, которые всегда считали себя лучшими во всем. Несмотря на пренебрежение к себе, звезда спорта все же мечтала попасть в их команду и тратила на это немало сил.

Подкопаева рассказала OBOZ.UA, что под, так называемый, буллинг попадали все, кто отправлялся на тренировки в столицу Советского Союза. Россияне украинцев воспринимали как селян и находили всякий способ задеть за живое.

"Помню, еще когда был СССР, мы приезжали от нашего ведомства на тренировки в Москву и тренировались на базе "Динамо" (потому что я всегда представляла общество "Динамо"). Нас москвичи "давили". Однажды я сказала, что беру на тренировки с собой "тормозок", надо мной смеялись, мол, ты что, тормоз? Какой тормоз?! Они всегда себя ставили выше, считали лучше, продвинутее, умнее, это чувствовалось. И также тренеры. Они же все столичные, а мы приехали из какой-то "окраины", – вспомнила 45-летняя спортсменка.

В сферу спорта Подкопаева попала с пяти лет, когда однажды ее привела бабушка в гимнастический зал. Со временем она начала мечтать о золотых медалях, победах и, самое важное, красной форме с большими белыми буквами "СССР" на спине, что привело бы к признанию во всем Союзе и за рубежом.

"В 1991 году после советского чемпионата я получила место в сборной СССР. И у меня всегда было желание, моя детская мечта: когда они выходили на пьедестал в своих красных костюмах, с буквами СССР на спине – иметь такой костюм. Если ты мог быть в такой команде, так это признание", – вспомнила она.

Детскую мечту не удалось претворить в жизнь из-за распада СССР, когда ей было всего 13 лет, и это сильно огорчало спортсменку, пока она не получила костюм украинской олимпийской сборной.

"И когда Союз распался, – я никому об этом не говорила, – но я так горевала, что моя детская мечта иметь такой костюм не сбудется. Мы перестали ездить в Москву, я была уже в нашей сборной. И когда я получила костюм с надписью Ukraine, то, конечно, была еще счастливее. Сейчас этот костюм хранится в Музее восковых фигур в Киеве, я им его подарила..." – рассказала Подкопаева.

После обретения Украиной независимости она еще шесть лет принимала участие в международных спортивных соревнованиях, но тогда испытывать "притеснения" от зарубежных коллег. В частности, немалый вклад сделал и русский язык общения, ведь часто спрашивали, из России ли она, несмотря на желто-голубую форму.

"Несмотря на то, что раньше я общалась на русском языке, я всегда представляла Украину. И когда мне говорили "Россия", "ну это же рядом", то отвечала, что когда-то это был Советский Союз, а с 1991 года это независимое государство", – сказала спортсменка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, где сейчас живет приемный сон Лилии Подкопаевой Вадим, которому уже исполнилось 18 лет. Несмотря на свое пребывание за границей, он активно распространяет информацию об Украине и последствиях полномасштабного вторжения России.

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