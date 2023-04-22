Тяжело больная звезда 'Зачарованных' разводится с мужем: рак изменил ее до неузнаваемости. Фото на пике славы и сейчас

Известная американская актриса Шеннен Доэрти, которая с 2015 года борется с раком груди, подала на развод со своим третьим мужем Куртом Исвариенко. Известно, что супруги перестали жить вместе еще в начале года, но звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" надеялась спасти брак. Как видим, ей это не удалось.

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Доэрти и Исвариенко прожили вместе больше 11 лет, преодолев немало трудностей, включая серьезные проблемы со здоровьем актрисы. Этот брак стал самым долгим для знаменитости, ведь предыдущие два не продлились даже года. О разрыве пары сообщили представители Шеннен таблоиду Page Six.

"Развод – это последнее, чего хотела Шеннен. К сожалению, она поняла, что у нее просто нет другого выхода", – прокомментировал агент актрисы. При этом он намекнул, что представительница Курта может рассказать более подробную информацию, поскольку она якобы больше вовлечена в историю разрыва пары.

Люди из близкого окружения эксов раскрывают, что для актрисы расставание стало болезненным ударом на фоне ухудшения состояния ее здоровья. Она даже попросила назначить ей выплату алиментов.

Как мы уже заметили, брак с Куртом был самым длительным в жизни Доэрти. Впервые она вышла замуж за актера Эшли Хэмилтона и развелась с ним уже через несколько месяцев. Полгода продлился второй брак артистки с продюсером Рики Саломоном.

С третьим и теперь уже бывшим супругом 52-летняя Шеннен общих детей не имела. Как раз в период, когда они начали планировать беременность, у актрисы обнаружили опухоль.

Страшный недуг, как признавалась неоднократно в различных интервью звезда, лишь укрепил ее брак. Исвариенко поддерживал любимую на всех этапах лечения, помогал не падать духом и мотивировал бороться.

Доэрти перенесла мастэктомию, курс химиотерапии и радиотерапию. На время онкология отступила, перейдя в состояние ремиссии, но уже в 2020-м актриса сообщила неприятную новость – у нее случился рецидив и теперь у нее четвертая стадия рака молочных желез.

Неизвестно, повлияла ли на развод каким-то образом болезнь знаменитости, но, вероятно, расставания стало для Доэрти дополнительным большим ударом.

Как известно, в последнее время актриса совсем не снимается в кино. Самыми знаковыми и известными ее ролями остались Бренда Уолш в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также Прю Холливелл в не менее культовом проекте "Зачарованные".

Вот только, как мы помним, в этих сериала героини Доэрти быстро покидали зрителей. И этому есть объяснение. Оказывается, и Бренда, и Прю должны были радовать фанатов своим присутствием вплоть до финального эпизода последнего сезона, но Шеннен обладала настолько сложным характером, что продюсеры и другие коллеги по съемочной площадке просто не могли с ней работать.

Постоянные скандалы, конфликты и просто невыносимое поведение заставляли режиссеров говорить Доэрти "До свидания", а та уходила с каждого проекта с высоко поднятой головой, убеждая всех вокруг, что и сама не собиралась мириться с таким отношением.

"Мне нравится, что я честная. Я не собираюсь притворяться, что мне кто-то нравится и изображать с ними дружбу, когда это не так", – комментировала как-то Доэрти свой статус главной скандалистки Голливуда.

Впрочем, возможно именно этот скверный характер не позволил актрисе в свое время достичь высот в карьере. Сейчас же все свои силы звезде приходится тратить на борьбу с онкологией.

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