Некоторых уже не узнать! Как изменились актеры сериала ''Зачарованные'' спустя 25 лет. Фото тогда и сейчас

Первая серия культового сериала "Зачарованные", который в Украине больше известен под названием "Все женщины – ведьмы", вышла на экраны в далеком 1998 году. История о трех сестрах-ведьмах, самых могущественных и добрых в истории, так сильно понравилась зрителям, что продлилась на целых восемь сезонов. Первые три рассказывали о том, как с демонами и колдунами сражались Прю (Шеннен Доэрти), Пайпер (Холли Мари Комбс) и Фиби (Алисса Милано), однако после смерти Прю в финале третьего сезона, ее место в троице заняла Пейдж Мэттьюс (Роуз МакГоуэн).

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Спустя 25 лет после выхода сериала узнать некоторых его главных актрис и актеров стало довольно непростой задачкой. OBOZREVATEL решил показать, как изменились за четверть века самые популярные "ведьмы" в мире, а также другие персонажи культового проекта.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Шеннен Доэрти сыграла самую старшую из сестер Холливелл. На момент съемок первого сезона ей было 27 лет, а сейчас актрисе – 51. Прю погибает в заключительной серии третьего сезона, но мало кто знает, что такой поворот продюсеры и режиссеры придумали не потому, что хотели добавить остроты сюжету, а потому что устали справляться со сложным характером звезды и уволили ее.

Доэрти продолжила сниматься в кино, но переплюнуть успех, который ей принесли "Зачарованные", она так и не смогла. Строить карьеру стало труднее в 2015 году, когда у актрисы диагностировали рак молочной железы. Она перенесла мастэктомию, курс химиотерапии и радиотерапию. На время онкология отступила, но уже в 2020-м Шеннен сообщила, что у нее случился рецидив и теперь у нее четвертая стадия.

Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл)

Комбс начала сниматься в сериале, когда ей было 24 года. Он принес актрисе настоящую славу и сумасшедшую популярность. Однако, когда последняя серия финального восьмого сезона была показана экранах, в карьере знаменитости наступило затишье. Проекты, в которых она снималась, не были такими успешными как "Зачарованные". Впрочем, артистка может похвастаться работами в сериалах "Милые обманщицы" и "Анатомия страсти". Сейчас Холли больше занимается продюсированием, а также благотворительностью. Воспитывает троих сыновей.

Алисса Милано (Фиби Холливелл)

Роль самой младшей из троих сестер-ведьм досталась 25-летней на тот момент Алиссе Милано. Участие в проекте, как и ее коллегам, принесло актрисе небывалую популярность. Вместе с Холли Мари Комбс, которая стала ее близкой подругой, она занималась продюсированием последних четырех сезонов сериала. Также Милано попробовала себя в фэшн-индустрии и выпустила собственную линейку нижнего белье. А вот заниматься актерством звезда практически перестала, поэтому успешные кинопроекты с ее участием вы вряд ли найдете.

Стоит отметить, что Алисса Милано активно поддерживает Украину в войне с Россией. Еще в июне прошлого года она надела сине-желтую футболку от бренда Аgolde в знак солидарности с украинским народом.

Роуз МакГоуэн (Пейдж Мэттьюс)

Роуз МакГоуэн появилась в "Зачарованных" с четвертым сезоном. По сюжету, она была сводной сестрой Фиби и Пайпер по линии матери. Ей было 28 лет, когда зрители впервые познакомились с Пейдж. После успеха в сериале карьера актрисы пошла в гору, однако все оборвалось в 2007-м из-за автокатастрофы. Роуз серьезно пострадала, так что проходила длительное лечение, а затем реабилитацию и даже делала несколько пластических операций в надежде "восстановить" лицо.

Но даже после полного выздоровления звезда не смогла восстановиться на работе. Сейчас ее имя ассоциируется больше со скандалами, чем с кино. В частности, фаны до сих пор вспоминают двухлетний роман МакГоуэн с эпатажным Мэрилином Мэнсоном. Кроме того, в 2017-м знаменитость арестовали за употребление и хранение наркотических веществ, но вскоре отпустили под залог.

Брайан Краузе (Лео Уайет)

История Брайана Краузе, пожалуй, ничем не отличается от предыдущих – сериал принес актеру мировую славу, но затем в его карьере наступило затишье. Он не получал главных ролей в кино и практически нигде не снимался. Говорят, именно на этой почве Краузе пристрастился к алкоголю. Он боролся с зависимостью больше 10 лет. О личной жизни артист старается не рассказывать. Известно, что у него есть сын, с мамой которого звезда развелся еще в 2000-х.

Джулиан Макмэхон (Коул Тернер)

Макмэхон сыграл демона в сериале, который к финалу стал добрым и даже влюбил в себя одну из сестер-ведьм Фиби, после чего женился на ней. Сам же актер продолжил много сниматься после завершения "Зачарованных". Его можно увидеть в фильме "Фантастическая четверка" и сериале "ФБР: Самые разыскиваемые преступники". В 2014-м Джулиан женился на коллеге Келли Паньягуа, также у него есть дочь от другой актрисы Брук Бернс.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились актрисы из сериала "Секс в большом городе" за 25 лет. Первый эпизод американского комедийно-драматического проекта показали в 1998 году, а в 2021-м на экраны вышел сиквел под названием "И просто так". Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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