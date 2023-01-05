''Был на автопилоте'': Алекс Топольский рассказал, разочарован ли он в съемках в проекте ''Холостяк''

30 декабря украинцы увидели 10 выпуск романтического шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Проект подходит к его логическому завершению и очень скоро мы узнаем, кто из девушек смог покорить бизнесмена. Главный герой пообщался с подписчиками и признался, что ему далось тяжелей всего во время участия в реалити.

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Топольский разместил ответ на вопрос фолловера в своем Telegram-канале. Самой большой проблемой, с которой он столкнулся на реалити, была нехватка сна. Алекс сообщил, что он спал по 3-4 часа в сутки и очень часто не мог сосредоточиться на свидании и участнице.

"Были моменты, где я был на автопилоте. Где я подскочил, пошел и иногда не понимал даже, что сегодня у нас по плану. У меня были проблемы с памятью. Вы понимаете, девушек много, информации много, это нужно не только переваривать, но и запоминать. У кого брат, у кого его нет, у кого сестра, у кого кто-то умер, чем занимаются родственники...",– поделился мыслями холостяк.

Он утверждает, что ставил себе задачу, быть с девушкой в моменте, откровенно рассказывать о своей жизни и внимательно слушать. Топольский не отрицает – участие в проекте было для него непростым испытанием, но, с другой стороны, оно принесло мужчине колоссальный опыт и приятные знакомства.

Кроме того, одна из поклонниц бизнесмена спросила, был ли интим у Топольского на реалити. Алекс дал понять, что она узнает эту информацию в пост-шоу после финала "Холостяк-12".

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Юлия Кучеренко осудила поведение Алекса Топольского на свидании с фотосессией. Участнице не понравилось чрезмерное внимание главного героя и обольстительные фразы в ее сторону.

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