Цветы возложил, а ядерное оружие отдал: украинцев возмутил выпуск новостей о Кучме в 1996 году. Видео

В сети завирусился старый выпуск новостей 1996 года, где рассказывали о командировке бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Пользователи возмутились, как в эфире восхваляли политика, возложившего цветы к монументу в Литве.

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Ролик завирусился в TikTok, где собрал более 1000 лайков и десятки комментариев. Эфир, распространившийся в соцсетях, вышел на ТВ 23 сентября почти 28 лет назад.

Ведущий Украинских телевизионных новостей в начале выпуска рассказал, что неделя началась с официального визита президента Кучмы в Литву. Там бывший лидер народа посетил швейное акционерное предприятие "Лелия".

Позже политик встретился с иностранными предпринимателями, где "констатировали вялое сотрудничество". К концу дня Леонид Данилович с цветами посетил монумент, созданный из подаренного Вильнюсу житомирского гранита.

Однако в комментариях обратили внимание только на то, в каком свете объявляли новости о Кучме. Украинцы обвинили его в разоружении государства.

"К Кучме больше всего вопросов, почему в стране война", "Облизывают Кучму", "Цветы положил, а оружие про**ал", "Кучма добил Украину", "Продал ядерное оружие", "Как нам глаза замыливали", – написали комментаторы.

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