Цимбалюк похвастался обнаженным торсом в сети. Фото

Украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поделился с поклонниками снимком, на котором продемонстрировал свой голый торс.

Знаменитость позировал в расстегнутой рубашке и штанах. Соответствующее фото он опубликовал на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Цимбалюк позировал на камеру в темном наряде и при этом решил показать свое подтянутое тело фанатам. Кроме того, в кадре виднеется одна из татуировок актера.

"После двух недель тренировок начинает понемногу появляться форма", – отметил артист.

Пользователи сети восхитились спортивной фигурой Цимбалюка и подчеркнули, что он отлично выглядит. Поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Нет предела совершенству", "Форма очень красивая у тебя! Огонь", "Форма супер", пишут люди в комментариях.

Напомним, Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине. Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

Позже Цимбалюк снялся в красивой фотосессии со своей возлюбленной Тиной Антоненко. В сети пару засыпали комплиментами.

Также в сети показали, как украинский актер Тарас Цимбалюк изменился за 11 лет. Так, он сильно возмужал и отрастил себе бороду.