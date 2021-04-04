Цибульская с разбитым подбородком и коленом рассказала о неприятном инциденте

Украинская певица Оля Цибульская рассказала о неприятном инциденте, который с ней случился на дня. Звезда упала с детского самоката и сильно травмировалась.

Об этой неприятности Цибульская поведала на своей странице в Instagram, прикрепив несколько фото с травмами. Судя по снимкам, звезда разбила себе подбородок и колено. На кадрах артистка появилась с пластырями на ранах.

"Как разбить подбородок за 10 секунд. Кто не рискует – тот не пьет шампанского. А кто рискует – отменяет съемки и пьет обезболивающее. Кисы, в следующий раз, когда захотите почувствовать себя маленькой девочкой – лучше попросите своего бойфренда купить вам мороженое и сводить в кино. И не забирайте у детей самокаты", – сообщила в фотоблоге певица.

Коротко о знаменитости:

Оля Цибульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен.

13 ноября 2020 года Цибульская презентовала дебютный альбом "По барабану". В пластинку вошло 6 треков. Сам альбом певица назвала своим музыкальным дневником и объяснила его название как позицию относительно критики окружающих и собственных страхов.

Также артистка представила одноименный сингл альбома в суперфинале проекта "Танці з зірками " на телеканале "1+1".

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