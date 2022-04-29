Цибульская рассказала, как ее сын реагирует на войну: знает о детишках, погибающих от голода

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, что ее 7-летний сын Нестор знает о войне и о том, что дети в Мариуполе погибают от оккупантов и голода. По словам звезды, он очень взрослый мальчик, который не боится говорить об этом.

"Он с детства разбирает все на детали. Мы с первого дня говорим с ним откровенно. Конечно, стараемся оберегать изо всех сил. Но говорим правду", – поделилась Цибульская в интервью для "Сегодня".

Певица отметила, что в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину она объяснила Нестору, что это не развлечения, а настоящая война.

"Он ночевал в укрытиях, скрывается от воздушных тревог, знает о расстрелянной из танков орками квартире бабушки и дедушки в Ирпене, где могли погибнуть и они. Знает о беде в Мариуполе, о детишках, погибающих от врага и от голода", – добавила Цибульская.

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Телеведущая призналась, что говорит со своим сыном откровенно, чтобы он запомнил эти события и передал их своим потомкам.

"Я хочу, чтобы он помнил и передал своим прапраправнукам: никогда этим зловонным террористам ничего прощать нельзя", – указала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цибульская показала, что осталось от квартиры ее родителей в Ирпене после прихода оккупантов. По ее словам, женщина рыдала, увидев, что осталось от дома.