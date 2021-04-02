Цибульская – о похудении на 15 кг: помогло не только интервальное голодание

Украинская певица Оля Цибульская заявила, что с помощью интервального голодания и сбалансированного режима питания ей удалось похудеть на 15 кг. Но к этому методу она подошла с особой ответственностью – в период, когда нельзя употреблять пищу, знаменитость даже не пьет воду.

По словам артистки, она вообще ничего не ест после 19:00. Об этом Цибульская рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, чтобы не чувствовать себя голодной в течение дня и не срываться на калорийные перекусы, певица научилась есть пять раз в день.

Кадр из интервью певицы Скриншот

Напомним, ранее знаменитость делилась с поклонниками пикантным видео, на котором позировала в откровенном боди. В нем она целовала себя в зеркале под отрывок из своей песни.

Также Цибульская показала архивное фото, которое помогло ей попасть на телевидение и стать знаменитой. На нем артистка позирует в розовом коротком платье, колготках в сеточку и сапогах.

Коротко о знаменитости:

Оля Цибульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен.

13 ноября 2020 года Цибульская презентовала дебютный альбом "По барабану". В пластинку вошло 6 треков. Сам альбом певица назвала своим музыкальным дневником и объяснила его название как позицию относительно критики окружающих и собственных страхов.

Также артистка представила одноименный сингл альбома в суперфинале проекта "Танці з зірками " на телеканале "1+1".

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