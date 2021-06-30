Цены на отдых в Затоке 2021: сколько стоят продукты и развлечения на пляже

В Затоке Одесской области туристов очень много. На пляжах есть множество удобств и развлечений для отдыхающих. Цены на все разные: к примеру, покататься в водном шаре стоит 100 гривен за пять минут.

Креветки на пляже – 35 грн/стакан, а кукуруза – 30 грн/кочан. Об этом рассказали украинские туристы Олег и Валя на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам отдыхающих, пахлаву и попкорн в Затоке можно купить за 40 гривен. Банка холодного пива также стоит 40 гривен, а рыба по 70-80 гривен.

К слову, море на популярном курорте чистое, несмотря на то, что туристов в этом году большое количество.

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Кроме того, туристы побывали на местном рынке. Цены на продукты разные: нектарин – 80 грн, виноград – 120 грн, клубника – 85 грн, черешня – 80 грн. Огурцы можно купить по 20-25 грн, а помидоры – 45-55 грн.

Также на рынке в Затоке можно купить сырую кукурузу – 20 грн/кочан. Домашнее вино на популярном курорте стоит 65 гривен за литр.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сравнил условия отдыха в Затоке и Шарм-эль-Шейхе. Раньше те, кто хотел отдохнуть бюджетно, выбирали тур на Черноморское побережье, однако сейчас цены в Украине не уступают заморским.