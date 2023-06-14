'Цена патриотизма – 40 тыс. евро': российские пропагандисты обвинили Брежневу в заработке в РФ и устроили истерику

Российские пропагандисты продолжают истерить из-за украинских артистов, которые до полномасштабного вторжения выступали в РФ, а после – осудили страну-террористку и принялись активно помогать Украине. Попала в немилость и Вера Брежнева. Путинисты утверждают, что та продолжает зарабатывать в России.

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В частности, по словам пропагандистов, артистка не так давно выступала перед российскими олигархами за немаленькую сумму, а также якобы продолжает вести бизнесы в России. Ничем не подтвержденную информацию псевдожурналисты распространили в Telegram.

Как известно, после 24 февраля Брежнева с мужем-композитором Константином Меладзе выехала в Италию, однако не так давно появилась информация, что знаменитость находится в Риге. Это подтвердила латвийская певица Лайма Вайкуле, которая сообщила, что коллега проживает недалеко от нее.

Такая информация стала поводом для кремлевских рупоров полить Брежневу грязью – мол, на жизнь в Италии денег не хватило. Принялись они также оскорблять украиноязычное творчество певицы.

"Открытых жалоб на безденежье от них не поступало, но попытки продать русскоязычные песни, а затем особняк в Подмосковье говорят о многом. Ну и про смену сценического образа забывать не стоит. Уроженка Днепродзержинска (ныне Каменское – ред.) Вера Галушка перестала быть Верой Брежневой. Теперь она стриженная под каре брюнетка Vera, пытающаяся петь на украинской мове. Песни "Вишиванка" и "Такi ми люди" хитами так и не стали. Песни и особняк не продались. С концертами – и с теми беда... Гастроли отменены. По всей вероятности, жить в Италии семейной паре оказалось не по карману", – пишут пропагандисты.

Исходя из этого, россияне сделали вывод, что Брежнева до сих пополняет свой бюджет их деньгами. При этом сама певица открыто заявляет, что полностью отказалась от кровавых рублей, а заработанные деньги отдает ВСУ и пострадавшим из-за войны соотечественникам.

"Стало известно, что у Брежневой как минимум два бизнеса в нашей стране. Первый связан с косметикой (Vera by Vera Brezhneva), второй – люксовая одежда бренда Myseasons. Но и это ещё не всё. Вокалистка готова за некоторую сумму спеть перед кем угодно. Например, перед олигархами. Правда, стоит это недёшево. Цена патриотизма – 40 тысяч евро. Говорят, выступление на недавней частной вечеринке прошло успешно", – выдали в одном из пропутинских пабликов.

Как писал OBOZREVATEL, во время тура в Прибалтийских странах Брежнева сделала громкое заявление. Она сказала фанатам, что все заработанные на концерте средства передаст украинцам, что вызвало истерику у россиян.

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