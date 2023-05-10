Трусливо сбежала: украинцы встретили в Швейцарии Бузову, поддерживающую геноцид, и напомнили об убитых детях

Украинцы в Швейцарии случайно встретили пропутинскую певицу Ольгу Бузову, поддерживающую геноцид и террористическую политику Кремля. Как выяснилось, смело о своей преступной позиции исполнительница может заявлять только на камеру, а в жизни от провокационных вопросов она привыкла трусливо убегать.

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В частности, артистка проигнорировала вопрос об убитых украинских детях и разрушенных городах. Ролик распространили в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам авторов видео, россиянка остановилась в элитной гостинице в Цюрихе, где с ней приветливо общалась администрация.

"В Украине детей убивают, а здесь россияне стоят? Интересно. Пусть расскажет, как она поддерживает войну. Или тебе, Бузова, показать кадры убитых детей и разрушенных городов. Оля, подойди сюда. Что ты боишься, что ты убегаешь? Сволочь", – слышно на видео.

После этого исполнительница развернулась и убежала от украинцев в сторону лифта. Ни слова о своей позиции она не проронила.

"Только что вышло существо по имени Ольга Бузова. Мы с ней поговорили, если это можно назвать диалогом. Она просто трусливо убежала в лифт", – резюмировал украинец.

Как известно, Бузова неоднократно демонстрировала свою поддержку путинскому режиму. В конце октября 2022 года она неожиданно приехала в оккупированный Донецк, якобы в рамках гуманитарной миссии. На камеру звезда выдала, что помогает оккупантам.

Кстати, ранее Ольга Бузова пожаловалась, что потеряла миллион рублей ($9300) из-за действий санкций. Отель в Куршевеле, куда звезда не смогла улететь из-за отмененного рейса, отказался возвращать ей деньги.

Как писал OBOZREVATEL, Бузова еще и охотно работает на пропагандистов. В одном из своих треков она пожаловалась на разбитое сердце из-за мужчины, который якобы сбежал от нее в Грузию из-за санкций.