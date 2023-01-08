Тромбонист Национальной оперы Украины, который служит в ВСУ, вернулся из Бахмута к коллегам в Рождество. Трогательные фото

Тромбонист оркестра Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченка, который с 24 февраля отправился защищать родину на фронт, приехал с Бахмута Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Роман Порвиш встретился с коллегами на рождественском концерте.

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Появление музыканта-военного в оркестровой яме вызвало трогательные эмоции у всех инструменталистов и зрителей. Соответствующие снимки появились на странице Национальной оперы в Facebook.

"Во время вчерашнего рождественского концерта оркестровую яму посетил особый гость. Наш тромбонист Роман Порвиш приехал с первой линии из-под Бахмута. Трогательный момент встречи с коллегами попал в объектив Александры Злуницыной", – оставили в описании под кадрами представители театра.

На фото можно увидеть, как тепло артисты приветствовали своего коллегу, который сменил музыкальный инструмент на оружие, дабы защитить соотечественников от агрессии оккупантов.

В комментариях интернет-пользователи также растрогались от увиденной картины. Они писали: "Какое событие! Слава Герою и безграничная благодарность", "Доземный поклон воину", "Война закончится, а музыка и искусство – никогда!", "Приветствуем, Роман! Гордимся вами".

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский военный в Бахмуте трогательно сыграл композицию на пианино. Герой разместился в помещении с выбитыми окнами и поврежденными вещами, за окном которого можно наблюдать зимний пейзаж.

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