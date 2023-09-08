"Вы хотели, чтобы выиграла Россия?!" Победительница "Миссис Мира 2023" из Херсона объяснила, почему держалась за руки с россиянкой
36-летняя уроженка Херсона Ирина Бессмертная, победившая на конкурсе Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023") в Майами, объяснила, почему в финале держалась за руки с россиянкой. Этот поступок спровоцировал волну недовольства и осуждения среди украинцев, но победительница заверила, что действовала по протоколу.
По ее словам, отказ от традиционного жеста между двумя финалистками автоматически "подарил бы" победу россиянке. Об этом Ирина Бессмертная рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Уроженка Херсона, хоть и представляла США, преследовала цель показать миру силу украинского духа и красоту украинских девушек.
"Я не пожимала руку россиянке. Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требований и инструкций конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей стала россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору?! Для меня это недопустимо!" – сказала победительница "Миссис Мира 2023".
Она предположила, что этого можно было бы избежать, если бы украинку официально сопровождала команда, которая договорилась бы изменить правила.
"Я бы с удовольствием сделала иначе. Но у меня был выбор – сделать так, как я сделала, или отдать победу России! Моя победа во Всемирном конкурсе подчеркивает, что Украина сможет победить Россию при всех обстоятельствах! И я очень хочу, чтобы все поняли меня правильно в этом вопросе. Именно поэтому я даю эти разъяснения! Для меня это принципиально важно", – подчеркнула Ирина Бессмертная.
Напомним, за корону в Майами приехало соревноваться около ста конкурсанток из разных стран мира, включая Россию. Перед объявлением имени победительницы украинка взяла свою конкурентку – россиянку Анастасию Машкину – за руки, как это делают на всех конкурсах красоты.
Полное интервью с Ириной Бессмертной читайте в субботу утром на сайте OBOZREVATEL.
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