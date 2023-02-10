Трое суток при минусовой температуре в Бахмуте: ''Антитіла'' сняли клип с защитниками в самой горячей точке на передовой

Украинская группа "Антитіла", которая в полном составе 6 месяцев служила в рядах ВСУ на Харьковщине, презентовала мощный клип на песню "Фортеця Бахмут". Звезды на три дня отправились в зону ожесточенных боев к украинским защитникам, где сняли видеоряд на композицию.

Видео дня

По словам артистов, они привлекли реальных бойцов и сняли кадры их работы. Ролик с фронта появился на YouTube-канале коллектива (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Почти трое суток при минусовой температуре и при неблагоприятных погодных условиях продолжались съемки видеоработы "Фортеця Бахмут" на настоящих позициях во время выполнения боевых задач под Бахмутом. Под наблюдением вражеских разведывательных аппаратов, БПЛА и постоянной угрозой попадания по позициям в результате контрбатарейной борьбы врага", – говорится в описании.

Свою работу звезды посвятили Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который сопротивляется российским оккупантам.

В клипе музыканты пели в разрушенном просторном помещении, а также прямо в поле возле нашей техники. В видео сняли не только артистов, но и украинских героев – храбрых воинов ВСУ.

В песне группа спел о несокрушимом Бахмуте и его защитниках, за которых молятся украинцы. За несколько часов клип просмотрели 15 тыс. зрителей, а релиз трека, состоявшийся неделей ранее, прослушали полтора миллиона пользователей.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 хитах, которые украинцы слушают сейчас чаще всего. Среди них "Фортеця Бахмут", песни Светланы Лободы и Нади Дорофеевой.

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