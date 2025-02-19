Трое детей Кейт Миддлтон нарисовали портрет мамы, но рисунок принца Джорджа поразил сеть больше всего. Фото

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поделилась снимками рисунков, которые создали ее дети, и поклонники королевской семьи не сдержали восхищения. Особое внимание привлек портрет самой принцессы, который сделал 11-летний принц Джордж.

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На рисунке мать троих детей изображена сидя в кресле, а передача образа удивила сеть. Работа Джорджа была опубликована в соцсети Х вместе с рисунками его младших брата и сестры – 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи.

Все рисунки стали частью инициативы Кейт Миддлтон, подчеркивающей важность искусства в развитии детей.

"Рисование портретов с детьми может стать моментом сближения, когда вы проводите время, глядя и сосредотачиваясь друг на друге, а также занимаясь творчеством и – что самое важное – весело проводя время вместе!" – говорится в посту на аккаунте Кенсингтонского дворца.

Хотя каждый портрет особенный, однако именно принцу Джорджу передалось талант дедушки – Чарльза III – и мамы – Кейт Миддлтон – к рисованию. Его портрет высоко оценили в сети.

"Это волшебные портреты. Веселое использование цвета и уверенный, выразительный рисунок принца Джорджа – великолепные!"

"Ого! Принц Джордж так талантлив".

"Прекрасные рисунки! Спасибо, что поделились. Очевидно, что принц Джордж унаследовал талант своей матери принцессы Кейт!"

"Очевидно, что принц Джордж прекрасно унаследовал художественный талант своей матери! Такие творческие моменты, как эти, пожалуй, были так приятны!"

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